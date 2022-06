Monark diz que votará em Bolsonaro, que responde: 'Kkkkkkkk'

"Se a mídia continuar me difamando, eu vou votar no Bolsonaro e fazer campanha para ele", disparou edit

247 - Monark usou seu Twitter dizendo que vai votar em Bolsonaro e fazer campanha para ele se a mídia continuar "difamando-o".

"Se a mídia continuar me difamando, eu vou votar no Bolsonaro e fazer campanha para ele, só porque eu sei que ele ganhar é o pior pesadelo deles, mesmo eu não simpatizando com o cara", declarou Monark, que foi respondido pelo presidente com um comentário na publicação. "Kkkkkkkk", escreveu Bolsonaro.

Se a mídia continuar me difamando, eu vou votar no Bolsonaro e fazer campanha para ele, só porque eu sei que ele ganhar é o pior pesadelo deles, mesmo eu não simpatizando com o cara.

Monark apresentava o Flow Podcast até fevereiro deste ano e foi desligado do canal pós ele ter defendido o direito de existência de um partido nazista.

