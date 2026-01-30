Motorista de ônibus é agredido com chutes e tapas por duas passageiras após se recusar a entrar em área alagada (vídeo)

247 - Um motorista de ônibus foi agredido por duas passageiras enquanto exercia sua função na última quarta-feira (28), em Guarulhos, na Grande São Paulo, após se recusar a atravessar um trecho alagado da Rua Jamil João Zarif. A região foi atingida por uma forte chuva, que provocou pontos de alagamento e riscos à circulação de veículos. O caso foi registrado em vídeo pelo próprio condutor e repercutiu nas redes sociais.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1.No vídeo, é possível ver o momento em que uma das passageiras passa a insultar o motorista e desferir chutes contra suas costas, enquanto ele permanece sentado ao volante, sem reagir fisicamente às agressões.“Seu palhaço do c..., seu filho da p...”, grita uma das mulheres, ao mesmo tempo em que agride o condutor. Em meio à situação, o motorista tenta dialogar e questiona: “Você quer que eu faça o quê?”.A passageira, exaltada, responde aos gritos: “Pega o ônibus e vai embora.

É ordem você fazer isso com o povo? Parar no meio da enchente?”. Logo em seguida, uma segunda mulher se aproxima e passa a atingir a cabeça do motorista com golpes de mochila, além de dar um tapa em seu rosto, fazendo com que os óculos do condutor caiam.As imagens mostram que, mesmo diante da violência, o motorista não reage às agressões e permanece tentando manter o controle da situação dentro do veículo. Não há informações, até o momento, sobre ferimentos graves ou necessidade de atendimento médico.

Em nota oficial, a Prefeitura de Guarulhos afirmou que o condutor agiu de forma correta e responsável ao não atravessar o trecho alagado. Segundo o município, a decisão seguiu os protocolos de segurança do transporte público e foi considerada tecnicamente adequada e prudente diante das condições da via.

A administração municipal destacou que havia risco direto à integridade física dos passageiros. De acordo com a avaliação técnica, a lâmina d’água poderia comprometer a estabilidade e o funcionamento do ônibus, além de aumentar a possibilidade de pane mecânica, o que poderia deixar o veículo imobilizado em uma área de risco.

Ainda segundo a prefeitura, a travessia do alagamento poderia gerar uma situação de emergência, colocando não apenas os usuários do transporte coletivo, mas também outros condutores e pedestres em perigo. O município não informou se as agressoras foram identificadas ou se o caso foi registrado em boletim de ocorrência.