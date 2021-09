Mourão diz desconhecer reunião do conselho da República convocada por Bolsonaro: “creio que se equivocou”

Apoie o 247

247 - Vice-presidente e integrante do Conselho da República que supostamente será convocado por Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão tem agenda nesta quarta na Amazônia e é outra autoridade do governo a ser surpreendida pela fala do presidente. A informação é do portal Veja.

Se Bolsonaro vai mesmo cumprir a promessa que fez a seus apoiadores em Brasília, esqueceu de combinar com as autoridades que integram o colegiado. Mourão é claro: “Julgo que o presidente se equivocou, pois ninguém sabe disso”.

Assim como Mourão, o presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também não participarão da reunião.

