Mulher conhecida como "Diva do Cras" perde Bolsa Família após exibir carro de luxo nas redes sociais

247 - Merianne Silva, de 31 anos, conhecida como “Diva do Cras” nas redes, teve o benefício do Bolsa Família suspenso após exibir nas redes sociais a compra de um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 170 mil. A informação foi publicada pelo g1. A decisão partiu do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de São Cristóvão, município onde ela mora, depois que Merianne foi denunciada por suposto descumprimento das regras do programa.

Com mais de 634 mil seguidores, Merianne se tornou conhecida por produzir conteúdos bem-humorados sobre a rotina em uma comunidade do Loteamento Lauro Rocha, em São Cristóvão. Em suas redes, ela contou que a trajetória até o sucesso foi marcada por dificuldades. “Já vendi bala da rua, enfrentei uma depressão pela morte da minha mãe e precisei da ajuda do benefício, mas Graças a Deus não preciso mais. Não foi fácil chegar até aqui”, afirmou.

Ela explicou que começou a ganhar dinheiro com a internet em 2022 e que, antes disso, trabalhou em restaurante e concluiu o ensino médio. Mãe de três filhos, ela afirma sonhar com o ensino superior. “Penso em fazer psicologia, com a maternidade eu entendi a importância dos estudos”, declarou.

Em um vídeo que viralizou, Merianne aparece dizendo que havia sido denunciada e que o valor do Bolsa Família faria falta para o pagamento do veículo, cujo modelo mais barato custa R$ 169.990, segundo o site da montadora. Agora, ela afirma que o carro já foi quitado e que se sustenta com os ganhos como criadora de conteúdo digital.

“Metade do meu dinheiro é para ajudar a minha comunidade, no Loteamento Lauro Rocha. Mas nem todas as pessoas entendem meu trabalho e me criticam por eu ser favelada e expor a vida real”, disse a influenciadora, que voltou a ganhar destaque nacional com o caso.

Antes disso, Merianne já havia se tornado assunto nas redes ao afirmar que havia comprado um iPhone com o dinheiro do Bolsa Família — episódio que lhe rendeu o apelido de “Diva do Cras”. Mais tarde, ela esclareceu que o aparelho havia sido um presente.

A Prefeitura de São Cristóvão confirmou a suspensão do benefício e informou que a fiscalização do Bolsa Família é contínua, com foco na verificação da renda das famílias beneficiárias e no cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

“Quando são detectadas irregularidades, o benefício pode ser bloqueado temporariamente para análise e, se confirmada a inconsistência, cancelado, conforme as determinações do Ministério”, explicou a gestão municipal.

A história de Merianne — de vendedora de balas à influenciadora que conquistou um público fiel na internet — reacendeu o debate sobre os critérios e limites de permanência no Bolsa Família, especialmente entre famílias que ascendem economicamente, mas ainda enfrentam as dificuldades da desigualdade social.