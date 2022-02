Mulher se irrita com presença de carroça de catador em frente ao seu comércio, exige expulsão do homem e gera revolta (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Uma mulher, que não teve o nome identificado, se irritou com a presença de uma carroça de catador de materiais recicláveis que estava localizada em frente ao seu comércio e exigiu a expulsão do homem em postagem do Instagram.

A mulher, que é dona da boutique Morena Flor, localizada na cidade de Sete Lagoas (MG), ainda pediu para que os governantes do local tirassem imediatamente a carroça da rua.

A ação logo gerou revolta nas redes sociais pela falta de empatia da comerciante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que, de acordo com a FGV Social, quase 28 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil atualmente.

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vamos deixar a Barbie Fascista famosa??? Ela é dona da boutique Morena Flor de Sete Lagoas e odeia pobres... pic.twitter.com/HRyr84Yq5S — Sebá Llorens-Ruiz (@SebaLlorensRuiz) February 19, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE