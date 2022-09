Multidão grita “Lula, ladrão, roubou meu coração” durante show do Baco Exu do Blues (vídeo)

Apoie o 247

247 - O show do grupo “Baco Exu do Blues” viralizou nas redes sociais após a plateia gritar “Lula, ladrão, roubou meu coração” em peso durante a apresentação do grupo.

A manifestação em apoio ao petista foi reforçada pelo grupo, que aproveitou o momento para rechaçar Jair Bolsonaro.

Veja:

Caiu na Rede (Show do Baco Exu do Blues) pic.twitter.com/gHVlzdDgfQ — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 25, 2022

