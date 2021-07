Murilo Couto faz “piada” defendendo atropelamento de ciclistas e é alvo de críticas

247 - Um vídeo de stand-up do humorista Murilo Couto que começou a circular nas redes está causando polêmica. Nele, o humorista brinca com a atividade e até com as roupas utilizadas para a prática, além de dizer que apoia os motoristas que atropelam ciclistas. A informação é do portal UOL.

"Tu é aquele ciclista pau no c* que anda com aquelas roupas, parecendo um Teletubbie?", diz o comediante no show em direção a uma pessoa da plateia.

Na sequência, ele faz piada e critica os usuários do transporte que andam entre os carros. "No caso de ciclista, eu apoio o motorista de ônibus que atropela. Sai da frente, saúde é o c******. Seis da manhã na faixa de carro?", brinca.

O vídeo causou revolta em praticantes da atividade e gerou reação da UCB (União de Ciclistas do Brasil), que publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais, indicando ser "inadmissível a expressão de discursos que incentivem o ódio e a violência contra quem quer que seja".





