Na geladeira, Fernanda Gentil se pronuncia sobre saída da Globo

247 - A apresentadora Fernanda Gentil publicou um longo texto em seu Instagram, nesta segunda-feira (20), para falar sobre a sua saída da Globo, após 15 na emissora global. Ela afirmou que tomou a decisão de cortar os laços com a global em 8 de março, Dia da Mulher.

“Assim como todas as decisões mais importantes da minha vida, essa também veio depois de pensar muito! Pensar, me preparar, me organizar, e enfim, ter certeza absoluta de que era o que eu devia fazer nesse momento”, disse ela.

Fernanda ainda afirmou que a conversa com a Globo foi amistosa e amigável.

A apresentadora vivia um momento delicado na emissora: na “geladeira”, sem conseguir embalar novos programas, Gentil amargou nos últimos anos fracassos seguidos de audiência após migrar do esporte para áreas de entretenimento.

