Namorado de influenciadora suspeito de matá-la e se suicidar era lavajatista e bolsonarista

247 - Rafael Ribeiro, namorado da influenciadora Lívvia Bicalho que foi encontrada morta nesta quarta-feira, 21, era apoiador de Jair Bolsonaro, Sergio Moro e odiava o PT.

Em seu perfil no Facebook, encontram-se postagens em comemoração à eleição de Bolsonaro, em defesa de Sergio Moro da Lava Jato e contra Lula, o PT, etc. Compartilhava postagens do MBL e da deputada Joice Hasselmann (PSL).

Também era fã de Danilo Gentili, Jonathan Nemer, Alexandre Garcia, Ratinho e Emílio Surita.

A influenciadora Lívvia Bicalho foi encontrada morta em um apartamento na cidade de João Monlevade (MG). O corpo do namorado, Rafael Ribeiro, foi encontrado ao lado.

As autoridades acreditam que o caso se trate de um homicídio seguido de suicídio. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

