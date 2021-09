“Narcos” Rogério bomba nas redes após assessor de senador ser pego em esquema de tráfico

A PF cumpriu mandado na casa de Marcelo Guimarães Cortez Leite, assessor do senador, que investiga sua associação com o tráfico edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O nome “Narcos” Rogério é um dos assuntos mais comentados do Twitter após o assessor do senador Marcos Rogério, Marcelo Guimarães Cortez Leite, ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga sua associação com o tráfico.

Segundo a PF, as investigações estão desarticulando um esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para Fortaleza, no Ceará. Em Porto Velho (RO) é investigada a lavagem de dinheiro do esquema. Os investigadores informaram que o grupo movimentou uma tonelada de cocaína e chegou a receber R$1,5 milhão em 15 dias.

Veja a repercussão:

Senador NARCOS Rogério, muito bom. PUBLICIDADE September 2, 2021

...numa quitanda perto de você: NARCOS ROGÉRIO pic.twitter.com/AQnj6IEjdC — memecrata (@memecrata) September 3, 2021

PUBLICIDADE

E aí, Narcos Rogério?

Que assessor, hein?

É pá, peito, acém

E cocaína, sério! — Marcelo Backes 🚩 (@MarceloBackes_) September 3, 2021

ACHEI MUITO CURIOSO QUE O ASSESSOR DO SENADOR NARCOS ROGÉRIO TENHA SIDO PEGO NUM ESQUEMA DE TRÁFICO DE COCAÍNA!!!



ALGUÉM ARMOU ISSO PRA ELE!!! DEVE TER SIDO A MESMA PESSOA QUE COLOCOU OS 39 KILOS NO AVIÃO PRESIDENCIAL E OS 450 KILOS DO ZEZÉ PERRELA!!!



TEM QUE VER ISSO AÍ!!! 😤 PUBLICIDADE September 3, 2021

NARCOS Rogério, parabéns pela assessoria! — Edson Natale (@edsonnatale) September 3, 2021





PUBLICIDADE