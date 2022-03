Natália surta durante festa do BBB 22, tenta quebrar porta, arremessa objetos e briga com Linn

A modelo teve uma crise de choro e tentou quebrar a porta, além de jogar cadeiras no chão edit

247 - A participante Natália ficou bem chateada durante a festa desta quarta-feira (16) e teve uma crise de choro no BBB 22. Durante a festa e consumindo álcool, ela desabafou com Laís sobre se sentir excluída por Jessilane e Linn da Quebrada.

“Você viu na mesa? Teve uma hora que estávamos nós três na mesa, a Jessi trouxe um assunto sobre o Pedro [Scooby], eu trouxe o mesmo assunto, mas falando sobre mim. Ficou um clima de ‘o que tem a ver?’. Depois rolou um assunto entre as duas e só as duas conversaram”, disse a designer de unhas.

Depois disso, os ânimos se exaltaram e Natália acabou tirando satisfações com Lina. Mas o assunto não foi resolvido e a modelo acabou tenho uma crise de choro dentro do quarto. Natália tentou quebrar a porta e começou a jogar cadeiras no chão.

Após as cenas protagonizadas por Natália, internautas estão cobrando sua expulsão do programa.

Confira:

Natalia surtando pós brigar com Linna e Jessi #BBB22 pic.twitter.com/O5g0VW1sL0 March 17, 2022









