Nathalia Dill confirma fim de contrato com a Globo após quase 15 anos

247 - A atriz Nathalia Dill confirmou em seu perfil no Instagram a notícia de que seu contrato com a Globo foi rompido, conforme noticiou neste sábado (9) a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles .

“O formato de contrato longo que eu mantinha com a TV Globo terminará no fim de 2021. A partir daí iniciaremos uma parceria sob outra dinâmica, por obra certa”, explicou a atriz. O formato será o mesmo com outros atores, por obra realizada.

"Foram quase 15 anos de trabalho intenso e me sinto honrada por ter ajudado a contar tantas histórias e dar vida a tantas personagens incríveis", escreveu ainda Nathalia.

A atriz estreou na emissora em 2007, em “Malhação”. Seu último trabalho na emissora foi na novela “A Dona do Pedaço”, em 2019.

