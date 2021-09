Nego do Borel se pronuncia após denúncia de estupro, chora, aponta racismo e diz ter depressão (vídeo)

Apoie o 247

247 - Depois de ser expulso de A Fazenda após denúncia de estupro contra a modelo Dayane Mello, Nego do Borel se pronunciou pela primeira vez neste domingo (26). Em um vídeo no Instagram, o cantor afirmou não entender por que foi retirado do reality.

O funkeiro chorou, se disse vítima da situação, apontou ter sofrido racismo, alegou sofrer de depressão e ameaçou tirar a própria vida. “Vou acabar tirando a minha vida”, disse.

Nego do Borel também fez provocações à sua ex-namorada, Duda Reis, de quem já foi acusado de violência e relação abusiva. “Tem uma pessoinha que não segue a vida dela”, disparou.

O cantor é alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo por estupro de vunerável pelo episódio do programa da Record.