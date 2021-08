Neta brinca que vai tomar ivermectina e leva bronca da avó: “fica na onda desse Bolsonaro, ele é um louco” (vídeo)

247 - O vídeo de uma idosa dando uma bronca na neta viralizou no TikTok nesta semana e já alcançou mais de 400 mil visualizações. Na gravação, Ana Carolina Bonfim diz para a avó que em vez de tomar a vacina contra a covid-19, ela vai tomar ivermectina, um medicamento do chamado “kit covid” e sem eficácia alguma no combate à Covid-19.

A idosa se mostra incomodada com a afirmação da neta e ressalta que o medicamento não combate o vírus, ao contrário da vacina, que é o único método de proteção contra a Covid.

Na sequência, a avó ainda critica Jair Bolsonaro. “Sua mãe fica ouvindo aquele louco, débil mental”.

A jovem explicou após o vídeo viralizar que tudo não passou de uma brincadeira e reforçou a importância da vacina.

Neta brinca que vai tomar ivermectina e leva bronca da avó



" Esta estudando para quê ?"



" Ser Orelhuda ? "



" Fica na onda daquele Retardado"#VacinasSalvamVidas



pic.twitter.com/SPKklTVpjm August 5, 2021





