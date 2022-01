Neymar é a personalidade mais buscada no Google após documentário da Netflix

Apoie o 247

Metrópoles - O jogador Neymar Jr. se tornou a personalidade que mais teve o nome buscado no Google do Brasil após a estreia do documentário Neymar: O Caos Perfeito, lançado com exclusividade pela Netflix. A minissérie está no Top 10 de produções mais assistidas da plataforma de streaming.

Entre as pesquisas estavam assuntos relacionados à vida pessoal do craque do Paris Saint-Germain, como o local de nascimento e o nome completo. As pesquisas relacionadas ao documentário, como horário de estreia e como assistir, também elencam a lista.

