No dia da morte de Jô Soares, internautas resgatam entrevista constrangedora de Dallagnol (vídeo)

247 - No dia em que o Brasil se despede de um dos seus maiores nomes do humor, Jô Soares, internautas resgataram um vídeo de uma entrevista no "Programa do Jô", da TV Globo, com o então procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

A lembrança é constrangedora. Na ocasião, Dallagnol perguntou à plateia se a força-tarefa mudaria o país ou não.

Resultado: quase 100% dos presentes disseram que não, para o vexame completo de Dallagnol.

