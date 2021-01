Notícia falsa sobre morte de Pedro Bial viraliza nas redes

247 - Nesta sexta-feira (1) uma notícia falsa tomou conta da internet e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Espalhou-se o boato de que o jornalista e apresentador Pedro Bial havia morrido após sofrer um infarto do miocárdio.

Segundo um internauta, o apresentador teria sido encontrado morto em seu apartamento. Com a publicação, havia uma imagem de ambulância chegando a um hospital. Usuários mais atentos, no entanto, notaram que os profissionais que cercavam o veículo eram da Turquia e, portanto, aquela não poderia ser uma foto da chegada do jornalista a uma unidade de saúde.

Nesta semana, o apresentador Jô Soares também foi alvo do mesmo tipo de "brincadeira".

