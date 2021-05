Novo filme da Marvel, "Os Eternos" ganha primeiro teaser

Com direção da vencedora do Oscar, Chloé Zhao, longa tem previsão de estreia em novembro edit

Guilherme Simmer, Metrópoles - A Marvel divulgou, nesta segunda-feira (24/5), o primeiro teaser completo de Os Eternos, novo filme do Universo Cinematográfico Marvel. Com direção da vencedora do Oscar, Chloé Zhao, o longa tem previsão de estreia em novembro.

A prévia mostra a equipe de seres super-humanos decidindo se vão interferir ou não na Terra, além de brincar sobre uma possível liderança dos Vingadores, após as mortes do Homem de Ferro e Capitão América.

