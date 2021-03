"O Pai tá on" explode no Twitter com anulação das condenações de Lula

Ex-presidente Lula virou assunto mais comentado do Twitter depois que teve suas condenações anuladas pelo ministro Edson Fachin. Confira reações edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou na tarde desta segunda-feira (8) o assunto mais comentado das redes sociais, depois da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou suas condenações e devolveu os direitos políticos do ex-presidente:

Confira algumas reações:

AVISEM QUE O PAI TA ON CARALHOOO VEM LULINHA PRESIDENTE 2022 pic.twitter.com/ToItztKEzE March 8, 2021

Meu presidente tá elegível caralhoo

O pai tá on!!! Lula 2022 pic.twitter.com/4aF2xPjygI — neta das fofoqueiras que vcs não calaram (@SvitoriCarvalho) March 8, 2021

Pessoal;

URGENTE:

Ministro do STF Luís Édson Fachon acaba de anular todas as condenações impetradas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O pai tá on!! — Vítor Coff Del Rey (@CoffDell) March 8, 2021

GRANDE DIA 👍



O pai tá on! Lula inocente!#Urgente- A esperança do povo brasileiro voltou!❤ pic.twitter.com/uWFZTX4i6E March 8, 2021

Quebrando meu jejum twitterístico por motivos de:



CARAAAAAALH** O PAI TÁ ON!!!! pic.twitter.com/T6AoRN93yo — Bruja Latina 🌒🕉🦋🚩🔯★彡 (@brujabaioque) March 8, 2021

O pai tá on ❤️ não fazemos arminha, sarramos hahaha pic.twitter.com/ErmxAg6Rh8 — João Pedro Paz (@JoaoPedroPaz0) March 8, 2021

Lula elegível.



Tags: O BRASIL FELIZ DE NOVO/Plantão da Globo/Fachin/Vem 2022/ Lula/Lulindo/É 13/Faz o L/ GRANDE DIA/Operação Lava Jato/Ciro/Moro/Justiça Federal/O pai tá ON. pic.twitter.com/ecJBPR2s6D — Taís Morais (@taiis_moraiis) March 8, 2021





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à superlive sobre o assunto:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.