O que é zoofilia, crime que Mc Pipokinha foi acusada de cometer

No Brasil, a prática de zoofilia pode gerar pena de detenção de três meses a um ano, além do pagamento de multa edit

247 - A polêmica cantora de funk Mc Pipokinha publicou um vídeo recentemente em seu perfil no OnlyFans que gerou barulho: nas imagens, ela aparece vestindo roupas íntimas enquanto um gato que está no seu colo lambe a região dos seus seios. “Não é pra mamar meu peito”, ela afirma enquanto continua gravando o animal.

O deputado federal Matheus Laiola (União-PR), pelo Instagram, anunciou que denunciou a funkeira à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF) por zoofilia.

O que é zoofilia?

Zoofilia envolve a atração sexual por animais. É considerada uma forma de comportamento sexual desviante e ilegal em muitos países, uma vez que envolve a violação dos direitos dos animais e é considerada uma forma de abuso sexual.

A zoofilia é vista como uma patologia psicológica e pode levar a consequências graves tanto para o praticante quanto para o animal envolvido. Além disso, a prática da zoofilia pode ser prejudicial para a saúde pública, uma vez que pode resultar na transmissão de doenças entre humanos e animais. Por essas razões, a zoofilia é considerada ilegal e altamente condenável na maioria dos lugares.

Não há no Brasil uma lei específica sobre o crime de zoofilia, mas a prática pode ser enquadrada no delito de “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, previsto no Artigo 32 da Lei nº 9.605/1998. A legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano, além do pagamento de multa.

a mc pipokinha xinga professor, transa com menor de idade e pratica zoofilia essa mulher precisa de um chega pra lá dentro do camburão pic.twitter.com/CVsf0Oc620 March 10, 2023

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

