Pabllo Vittar rebate críticas por comentário em foto de filho de Ivete Sangalo

Pabllo Vittar se defende de críticas após comentar foto do filho de Ivete Sangalo com emoji polêmico

A cantora e drag queen Pabllo Vittar se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao comentar uma foto do filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelinho, que mudou o visual ao cortar o cabelo. A artista recebeu críticas por ter usado um emoji de carinha vermelha, como se estivesse suando.

Após apagar os comentários, Pabllo se defendeu no Twitter: "Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!". Enquanto alguns fãs defenderam a artista, outros apontaram que a situação poderia ter sido evitada: "Uai, mas todo mundo sabe o que significa esse emoji. Acredito que não foi sua intenção, mas não foi erro de interpretação das pessoas não. Foi você quem usou um emoji inadequado pra expressar o que você queria".

