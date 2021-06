Padre critica Bolsonaro e viraliza nas redes: "vergonha para o Brasil" (vídeo)

247 - Um trecho de uma fala do padre Valter Girelli criticando Jair Bolsonaro viralizou nas redes nesta segunda-feira (14). Em transmissão ao vivo no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Erexim (RS), do dia 24 de maio, o pároco afirmou que Bolsonaro “não tem coração” e é uma “vergonha para o Brasil”.

“Infelizmente, eu tenho que dizer, o nosso mandatário dá um mau testemunho, esse homem não tem coração, esse homem não tem lágrimas. São quase 500 mil mortos e ele faz essa besteira de andar em praças públicas e nas ruas, dando este contra-testemunho”, disse o religioso.

“Desculpe que eu fique bravo, mas temos que dizer, alguém tem que profetizar. Que vergonha para o Brasil. E depois vem dizer de boca cheia: Pátria, Deus e família acima de tudo? Se isso estivesse acima de tudo, ele teria vergonha na cara e usaria máscara. Rezemos também pela conversão dele”, afirmou o padre.

