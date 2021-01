Paola Carosella deixa de ser jurada do MasterChef

Segundo a chef Paola Carosella, seu objetivo com a saída é focar suas atenções em seus negócios particulares edit

247 - A chef Paola Carosella deixou o elenco de jurados do MasterChef Brasil, segundo a assessoria de imprensa do canal da Band nesta quarta-feira, 13. Segundo Paola, seu objetivo com a saída é focar suas atenções em seus negócios particulares.

Ela é dona do restaurante Arturito e do café La Guapa e tem diversos outros projetos empresariais no ramo da gastronomia.

"Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre", disse Paola.

O conhecimento liberta. Saiba mais