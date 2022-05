Paola Carosella diz que bolsonaristas são "escrotos" ou "burros" e vira alvo do gabinete do ódio (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após dizer em participação num podcast que bolsonaristas são "escrotos" ou "burros" e que não dialoga com os extremistas, a chef Paola Carosella virou alvo dos extremistas nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (23) a #escrota estava entre os assuntos mais comentados do Twitter e muitos dos ataques do gabinete do ódio são xenófobos.

"Volta pra sua Argentina socialista", disparou um bolsonarista.

"Uma ESCROTA fritadora de bife. Dando pitaco num país que não é dela.", disse outro extremista.

Após os ataques internautas também saíram em defesa da chef e ressaltaram sua importância: "Tá muito divertido ver o GADO espumando de raiva chamando a @PaolaCarosella de escrota. Sim, vocês todos ou são escrotos ou são burros. Ela definiu bem até demais", defendeu um itnternauta.

Veja:

Paola Carosella expondo o quanto essa gente bolsonarista é Escrota . A argentina mais brasileira que muitos! ❤️#ForaBolsonaro #ForaBolsonaroVergonhaDoBrasil pic.twitter.com/riimaAb0j5 — FM 🚩 (@FMLopes_) May 23, 2022

