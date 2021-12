Paródia com vinheta da Globo faz retrospectiva do desastre do governo Bolsonaro e viraliza (vídeo)

Produzido pela página “Gabinete dos Bichos“, o vídeo usa imagens dos filhos do presidente e também dos ministros que passaram pelo governo edit

247 - Internautas fizeram uma paródia com a música da vinheta de fim de ano da TV Globo resgatando as principais polêmicas do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Produzido pela página “Gabinete dos Bichos“, o vídeo usa imagens dos filhos do presidente e também dos ministros que passaram pelo govern e encerra com a frase “A festa não é sua. #JáEraJair”.

O vídeo viralizou e ficou em destaque na hashtag #JáEraJair.

"Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou..."#JaEraJair pic.twitter.com/OMySHcGNGo — Gabinete dos Bichos ​​🌳​​ (@GabineteBichos) December 21, 2021

