Passageiros reagem a ataques homofóbicos e comemoram quando seguranças retiram agressora do vagão em metrô de SP (vídeo)

247 - Um vídeo que viralizou nas redes mostra o momento em que seguranças atendem um casal vítima de homofobia no metrô da cidade de São Paulo.

Os passageiros não se calaram e vibraram muito quando a agressora, uma senhora, foi retirada do vagão.

Nas imagens é possível ver quando uma das vítimas aciona o segurança do Metrô e denuncia ter sido vítima de homofobia. Ao atender, o funcionário pergunta se o rapaz quer fazer uma representação. Com a resposta positiva, ele chama reforço e ordena que a agressora saia do vagão. De acordo com o G1, O caso aconteceu por volta de 12h30 da última quinta-feira (9).

Veja:

