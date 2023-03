Patrícia Abravanel assume o Programa Silvio Santos após saída do pai

Apoie o 247

ICL

247 com Chat GPT - O Programa Silvio Santos é um dos mais icônicos da televisão brasileira, conhecido pela descontração e humor do seu apresentador. Porém, desde o início da pandemia de Covid-19, Silvio Santos tem se mantido afastado da atração, deixando sua filha, Patrícia Abravanel, à frente do programa.

Com a ausência do veterano, Patrícia assumiu de vez o comando do programa e vem dando sua própria cara para a atração. Além disso, ela tem feito algumas mudanças no formato da atração, buscando se adaptar aos novos tempos e ao público.

Ao longo dos meses de pandemia, o Programa Silvio Santos tem sido exibido com gravações antigas, mas agora Patrícia tem a oportunidade de apresentar programas inéditos e trazer sua própria personalidade para a atração. Resta saber se a filha do apresentador conseguirá manter a audiência e o sucesso do programa nos anos que virão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.