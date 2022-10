Patricia Lelis dispara contra Nikolas Ferreira e internet debate hipocrisia em relação à homossexualidade

Jornalista foi questionada nas redes por usar as mesmas armas do bolsonarismo e rebateu: “funciona! engaja!” edit

247 - O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal eleito com mais votos em todo o País, virou pauta nas redes sociais nesta terça-feira (11) após começarem a circular supostas imagens suas fazendo sexo oral em outro homem.

O debate feito especialmente no Twitter se ateve ao que foi considerado pelos internautas como hipocrisia de Nikolas, uma vez que o vereador é conhecido por declarações homofóbicas e transfóbicas. Além disso, sua campanha teve o mote da religião, dialogando com jovens evangélicos. Ele conta que, ao nascer, sua mãe o "consagrou para Cristo".

Em julho, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu um inquérito para investigar a postura do vereador, acusado de transfobia e de violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em um vídeo, ele criticou uma escola particular por permitir que uma estudante transexual, menor de idade, utilize o banheiro feminino. Além disso, Nikolas mostrou imagens da menina sendo constrangida e sugeriu um “boicote” à escola.

A decisão, divulgada pelo órgão na última terça-feira (5), foi tomada após as vereadoras Bella Gonçalves e Iza Lourença, ambas do PSOL, protocolarem uma representação junto ao órgão.

Outros internautas, porém, questionaram a veracidade das imagens e apontaram homofobia também nas postagens contra Nikolas, feitas principalmente pela jornalista Patricia Lelis. “Gente postar fotos e vídeos de relações íntimas de terceiros não é crime?, mesmo os envolvidos sendo uns lixos humanos? Chocado com o pessoal divulgando fotos do Nikolas fazendo oral num cara”, escreveu um internauta.

“O problema não é André Valadão e Nikolas Ferreira serem gays, o problema é agir com violência, por causa de igreja se escondendo atrás das AGRESSÕES que eles fazem com um FALSO moralismo, se tornando assim, HIPÓCRITAS. Ou seja, ser gay não é problema não!”, comentou o youtuber Aquias Santarém.

Patrícia rebateu as críticas: “Hj eu provei o método bolsonarista de fazer campanha. E funciona! Engaja! Gera questionamento! Enquanto isso, uma parte da esquerda cirandeira tá aí criticando que não devemos fazer isso e pipipopopo, vcs são chatos demais. Eu vou continuar. Contra o bolsonarismo vale tudo!”.

O 247 entrou em contato com a assessoria de imprensa do parlamentar no início da tarde para comentar as imagens divulgadas, mas não obteve resposta até a publicação da matéria, às 16h40.

