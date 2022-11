Patriota pega carona em Ovni? entenda o meme que bomba nas redes e garante boas risadas (vídeo)

Apoie o 247

247- Ao que tudo indica, os internautas não possuem limites quando o assunto é criatividade para criar memes. Desta vez, o patriota que ganhou destaque nacional após se agarrar a uma carreta de um caminhoneiro que se recusou a aderir ao protesto golpista foi parar na montagem num suposto ovni avistado por pilotos de avião que transitavam em distintas regiões do espaço aéreo braisileiro.

A versão original, sem a piada do Patriota, relata que câmeras do Aeroporto Internacional Salgado Filho registraram um diálogo entre dois comandantes enquanto sobrevoavam a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na conversa, os pilotos notificam a torre de controle sobre aparições de luzes no céu.

De acordo com o portal Correio Braziliense, o registro, feito na noite deste sábado (5), mostra a conversa entre os dois pilotos de companhias diferentes. Um dos aviões decolou em Guarulhos (SP), com destino a Porto Alegre, e o outro saiu de Confins (MG), também com destino na cidade gaúcha. Ambos notaram a estranha aparição.

