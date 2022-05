Paulo Pimenta: "depois da lanchiata, não duvidem se tiver miliciata"

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta usou suas redes sociais para criticar Jair Bolsonaro, após ele se esbaldar neste domingo (15) com a elite ao promover uma "lanchiata" em Brasília.

"Depois da lanchiata, não duvidem se tiver miliciata" , irnonizou.

Depois da lanchiata, não duvidem se tiver Miliciata. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 15, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A “lanchaciata” começou com baixa adesão, mas aumentou a concentração de embarcações ao longo do dia. Intitulado “Lanchaciata pela Liberdade no Brasil”, o evento teve início por volta das 9h e contava com um catamarã e bolsonaristas em lanchas.

O evento com a elite enfureceu internautas nas redes. Veja a repercussão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE