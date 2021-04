Pelo Twitter, bolsonaristas lançam campanha contra Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid

247 - Bolsonaristas lançaram, e fizeram do tema o mais comentado do Twitter no Brasil em dado momento da tarde desta segunda-feira (19), uma campanha contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da CPI da Covid.

Externando toda a apreensão com a comissão, que investigará ações e omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, apoiadores do ocupante do Planalto subiram a hashtag "#RenanSuspeito", afirmando que o parlamentar não teria isenção para investigar a gestão federal.

Bolsonaristas têm medo de Renan Calheiros na relatoria da comissão porque sabem da posição crítica que tem o senador em relação ao governo.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada de primeira hora de Bolsonaro, disse pelo Twitter que ingressou na Justiça para barrar a relatoria da CPI por Renan Calheiros. "A presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no STF evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa", alegou.

"Outros parlamentares também ingressarão com ações", disse a parlamentar.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.