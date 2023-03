Perfil de Neymar no Twitter é hackeado e detalhe chama atenção dos internautas

Apoie o 247

247 - O perfil oficial de Neymar no Twitter foi hackeado. A invasão foi notada, na tarde desta terça-feira (28), a partir de publicações suspeitas feitas na conta do jogador, que tem mais de 60 milhões de seguidores.

Em uma das postagens, a conta hackeada diz que “odeia” o portal Choquei, que faz sucesso no Twitter com postagens de entretenimento. No entanto, de acordo com administradores do portal, Neymar apagou a postagem apenas duas horas depois de reaver sua conta.

Veja:

🚨FAMOSOS: Após 2 horas e com quase 100 mil curtidas, Neymar apaga tweet xingando a Choquei. pic.twitter.com/116Yhe5gJm March 28, 2023

