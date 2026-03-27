Piscineiro salva cãozinho cego que se afogava em piscina e cenas viralizam (vídeo)
Vinicius trabalha há cerca de 15 anos com limpeza de piscinas e chegou ao imóvel por acaso
247 - Um gesto rápido e decisivo evitou a morte de um cachorro cego que se afogava na piscina de uma residência em Goiânia. O resgate foi realizado pelo piscineiro Vinicius Orlando, de 38 anos, que encontrou o animal desacordado dentro da água e conseguiu reanimá-lo com massagens. O caso foi divulgado pelo g1 e repercutiu pela mobilização e desfecho positivo.
Vinicius trabalha há cerca de 15 anos com limpeza de piscinas e chegou ao imóvel por acaso, após um ajuste na rotina de trabalho com um colega. Com acesso autorizado à residência, ele entrou no local e estranhou a ausência do cachorro, chamado Choquito, que costumava recebê-lo. Ao perceber movimentação incomum na piscina, notou que a lona estava afundada e decidiu verificar imediatamente.
“Ele já estava no fundo, desacordado. Quando o tirei, não respirava mais. Comecei a massagear a barriguinha e, depois de uns dois minutos, ele tossiu e voltou a respirar. Se eu tivesse chegado 30 segundos mais tarde, não teria escapado”, contou.
O tutor do animal, Danilo Soares, relatou que o cão permaneceu por um longo período tentando se manter na superfície. “O Choquito ficou cerca de 40 minutos dentro da piscina, nadando, até não aguentar mais. Quando o Vinicius chegou, já tinha um minuto que estava submerso. Nós pensávamos que ele tinha morrido”, disse.
A situação gerou apreensão na família, que inicialmente acreditou no pior desfecho. “Na minha cabeça, nós íamos chegar em casa e o Choquito estaria morto. Até pedi para minha esposa não levar nossa filha, porque ela é muito apegada a ele. Mas quando cheguei, ele já estava consciente de novo. Foi um alívio muito grande, porque para nós ele é como um filho”, relatou o tutor.
Após o resgate, a família buscou atendimento veterinário imediato para garantir a recuperação do animal. Segundo Danilo, um profissional foi até a residência e realizou exames para verificar possíveis complicações, como presença de água nos pulmões. “Graças a Deus, ontem quando aconteceu isso eu já liguei para um amigo meu que é veterinário e ele correu lá em casa para ver se ele estava bem. Ele já fez exames de sangue, verificou se não tinha água no pulmão e está tudo bem. Meia hora depois, nem parecia que ele tinha passado por esse sufoco”, contou.
Choquito é um cão idoso que perdeu a visão após problemas oftalmológicos, o que pode ter contribuído para o acidente. Já recuperado, ele voltou à rotina normal e a brincar, segundo a família.
O episódio foi marcado por emoção e alívio, e reforçou, para os tutores, a importância da ação rápida do trabalhador. Para eles, a atitude de Vinicius foi determinante para salvar a vida do animal, considerado parte da família.