Polêmica entre Chappell Roan e Jorginho ganha novo capítulo após mãe de criança desmentir cantora

247 - A polêmica envolvendo a cantora Chappell Roan e a família do jogador Jorginho ganhou novos desdobramentos neste domingo (23), após a influenciadora Catherine Harding se manifestar publicamente sobre o caso. As informações foram inicialmente divulgadas pelo portal Cabana do Leitor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Catherine contestou diretamente a versão apresentada pela artista, que havia negado qualquer vínculo com o segurança envolvido no episódio. A esposa de Jorginho foi enfática ao relatar sua percepção do ocorrido: “Com 100% de certeza, esse segurança não era do hotel, isso eu posso afirmar.”

A declaração confronta a fala anterior de Chappell Roan, que havia afirmado não ter visto Catherine e sua filha no momento da confusão, além de negar ter dado qualquer orientação ao profissional. A cantora também declarou que o segurança não integrava sua equipe pessoal.

No entanto, Catherine reforçou sua desconfiança em relação à origem do profissional e à relação dele com a artista. “Sei que Chappell respondeu dizendo que não era a segurança dela e que ela não fez nada, então com certeza esse segurança não era do hotel. Ele cuida da segurança dos artistas. Não sei se era o segurança pessoal dela, mas ele estava com ela”, afirmou.

A influenciadora também levantou dúvidas sobre a responsabilidade da cantora em situações envolvendo pessoas que atuam em seu entorno. “Ela mandou fazer isso? Não sei. Olha, eu gostaria de acreditar que não, mas ao mesmo tempo acho que, quando se é uma celebridade, você tem a responsabilidade de garantir que as pessoas que trabalham para você e agem em seu nome estejam realmente representando você. Então, ele faria isso sem a autorização dela?”

O episódio teve impacto direto nos planos da família. Catherine revelou que ela e a filha, Ada Law, desistiram de comparecer ao show da cantora durante o festival Lollapalooza, realizado em São Paulo. A viagem à cidade havia sido planejada como presente de aniversário para a menina.

“Viemos até São Paulo para assistir ao show. Era o presente de aniversário da minha filha, ela pediu ingressos para vir de presente de aniversário, o que é um pouco frustrante porque não fomos ao show ontem à noite, mas fazer o quê”, relatou.

Ada Law é filha de Catherine com o ator britânico Jude Law, fruto de um relacionamento anterior. Segundo a mãe, após o ocorrido, as duas optaram por passar o dia fazendo compras e jantando, evitando retornar ao ambiente do festival.

Mais cedo, Chappell Roan havia se pronunciado por meio das redes sociais, negando envolvimento direto no incidente. A cantora afirmou que não solicitou qualquer abordagem à família e pediu desculpas pelo ocorrido, ressaltando que não tem qualquer tipo de aversão a crianças. Apesar disso, não houve, até o momento, indicação de contato direto ou medidas concretas de reparação.