Policiais se disfarçam de aliens para prender suspeitos de roubo de celulares em São Paulo (vídeo)

247 - Uma operação inusitada da Polícia Civil terminou com a prisão de suspeitos de vender bebidas adulteradas e de integrar um esquema de furto de celulares durante um evento no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (7). Agentes se infiltraram no público vestidos de extraterrestres para não chamar a atenção e conseguiram flagrar a atuação do grupo em meio à multidão.

As informações são do InfoMoney, que relatou os detalhes da ação realizada durante o bloco comandado pela cantora Ivete Sangalo, um dos principais eventos do dia no parque.

De acordo com a polícia, três homens foram presos enquanto comercializavam bebidas produzidas de forma clandestina. O material era oferecido ao público sem qualquer controle sanitário, o que levantou suspeitas dos investigadores que acompanhavam o evento de forma disfarçada.

Além da venda irregular de bebidas, os policiais também identificaram integrantes de um grupo envolvido em furtos de celulares. Um dos homens abordados estava com três aparelhos escondidos sob a roupa e admitiu que sua função era guardar os telefones subtraídos por outros membros do grupo que atuavam na multidão.

Do total de celulares encontrados, duas vítimas foram localizadas no próprio local e conseguiram recuperar os aparelhos. A polícia informou que todos os suspeitos detidos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado, e que tanto as bebidas quanto os objetos apreendidos foram encaminhados para perícia.

A estratégia de infiltração com fantasias foi adotada para facilitar a circulação dos agentes entre os foliões e evitar que os suspeitos percebessem a presença policial. Segundo a Polícia Civil, ações desse tipo devem continuar ao longo do período de eventos com grande concentração de público, especialmente para coibir crimes como furtos e a venda de produtos irregulares.

A investigação agora busca identificar se há outros envolvidos no esquema de fabricação e distribuição das bebidas adulteradas, além de possíveis integrantes da quadrilha especializada em furtos durante grandes eventos na capital paulista.