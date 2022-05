Pondé recebe chuva de críticas após agressão contra o Partido dos Trabalhadores

Apoie o 247

247 - Artigo do filósofo Luiz Felipe Pondé publicado na Folha de S. Paulo neste domingo (22) recebeu uma enxurrada de críticas por comparar Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores ao ex-presidente Lula (PT), o PT e sua militância.

"Bolsonaristas são batedores de carteira, e o PT é gangue sofisticada", diz o título. "Se você não abraça nenhum dos polos da corrupção acima descritos, terá zero opção nas eleições para presidente neste ano. Ou vota nulo e resguarda sua consciência, o que de nada adianta quanto à miséria política do país —mas dirão os mais céticos 'um voto não faz nenhuma diferença mesmo'. Ou tapa o nariz e vota no que você considera menos fedido. O odor de ovo podre exala das duas opções", prossegue.

Pelo Twitter, o jornalista e ex-deputado federal Jean Wyllys reagiu ao texto: "fraude intelectual disfarçada de opinião. Hipócrita".

Veja outras reações:

Opinião: uma imprensa sínica e vil formará um público semelhante, o caso a Folha formou os bolsonaristas. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) May 22, 2022

O pessoal da falsa simetria se preparando para votar no miliciano de novo — Ricardo Pereira (@ricardope) May 22, 2022

Pondé tá no terceiro time: o dos vigaristas que se fantasiam de intelectual pra influenciar a classe média e sabotar o país.

Ei, Pondé, antes que eu me esqueça, faz uma coisa por vc mesmo: para de escrever tanta besteira e tão mal. — Bia Abramo (@biawabramo) May 22, 2022

Pondé é a cara do jornalismo editorial do @Estadao. Grosseiro, ofensivo, superficial! Um verdadeiro “besteirol gourmet”. — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) May 22, 2022

