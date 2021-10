Portiolli se confunde e pergunta sobre piro*a no SBT (vídeo)

Apoie o 247

Por Leo Dias, Metrópoles - O apresentador Celso Portiolli cometeu uma gafe memorável durante as gravações do episódio do Show do Milhão exibido nesta sexta-feira (01/10). Enquanto lia a próxima pergunta para a participante no teleprompter, ele trocou as palavras e perguntou: “O que é uma piroca?”. Ao perceber o erro , Portiolli caiu na gargalhada e logo corrigiu a pergunta original, que era sobre a piroga, um tipo de embarcação característica da África e Oceania.

O vídeo foi cortado da edição final do programa, mas Celso fez questão de postar nas redes. Dona Maria, que concorria ao prêmio de um milhão de reais, e o sobrinho, Israel, que a acompanhava, também não esconderam a diversão com o erro, enquanto ele tentava se recuperar da série de risos. “É a distância, Maria! Eu não enxerguei a letra ‘G’”, justificou o apresentador.

Leia a íntegra no Metrópoles.

pic.twitter.com/MBRQzL79ye — Grandes Momentos da TV Brasileira (@momentostvbra) October 2, 2021

