Presidente eleito chileno viraliza com mensagem de apoio a Taylor Swift

247 - O novo presidente do Chile, Gabriel Boric, saiu em defesa da cantora norte-americana Taylor Swift nesta segunda-feira (25) em uma discussão nas redes sociais. A artista está envolvida em uma polêmica sobre a autoria de suas músicas.

“Aqui no Chile você tem um grande grupo de seguidores que sabem que você escreve suas próprias músicas com o coração. Não leve a sério caras que precisam insultar ou mentir para chamar a atenção”, escreveu Boric no Twitter.

O cantor e compositor Damon Albarn acusou Taylor Swift de não escrever as próprias canções em uma entrevista feita pelo Los Angeles Time. Na publicação respondida por Boric, a cantora rebatia a afirmação.

