"Príncipe" posta sobre tragédia em Petrópolis e internautas repercutem: "família imperial é farsa" e "mamata vai acabar"

247 - Um documento postado por Dom Bertrand de Orleans e Bragança em solidariedade às vítimas da tragédia que já deixou mais de 136 mortos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, está gerando revolta nas redes sociais desde sexta-feira.

Foi também nesta sexta, que um Projeto de Lei foi apresentado na Câmara Federal para destinar impostos recolhidos pela família Orleans e Bragança em Petrópolis à prevenção e combate a desastres ambientais.O comunicado, datado em 16 de fevereiro, vem em nome do príncipe Dom Bertrand e do príncipe Dom Luiz Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil

.O texto diz que a família imperial manifesta "profunda consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis". Em outro trecho a nota diz que "neste momento de grave dificuldade, o trabalho incansável de bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, bem como o beneméritos particulares, dentre os quais há muitos monarquistas, merece admiração e gratidão".

A mensagem finaliza dizendo que a "Família Imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a servir ao seu povo, oferecendo orações e solidariedade a todos que vêm sofrendo".

Veja e repercussão:

A Família Imperial do Brasil (rá!) não dará um real pra cidade que paga as contas dela, mas vai… ORAR!



Sim… os petropolitanos vivem numa República desde 1889, mas pagam um imposto criado por Dom Pedro II, o laudêmio, conhecido como a “taxa do príncipe”. Até hoje.



Haja oração! pic.twitter.com/olzjO5W8Y2 — Antonio Tabet (@antoniotabet) February 18, 2022





Sensacionalista tenta fazer piada com a família imperial brasileira mas ela não existe https://t.co/sDaQKBviwO

O imposto pago pela população trabalhadora para a família imperial serve de metáfora para um pais que está entre os que mais taxam os pobres e, além de não taxar os ricos, transfere a eles esses impostos através da maior taxa de juro real do mundo. Uns trabalham outros herdam — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) February 19, 2022

Repitam comigo: o Brasil não tem família imperial, o Brasil não tem família imperial, o Brasil não tem família imperial... O que temos é um grupo de pessoas mamando no Estado, recebendo benefícios mais de um século após o fim da família imperial e quem está bancando isso é você. — Anonymous (@AnonNovidades) February 18, 2022

"Família imperial" NÃO EXISTE no Brasil. Há mais de 130 anos. E a "taxa do príncipe", por óbvio, é uma aberração.

E pensar que Petrópolis paga laudêmio pra família imperial até hoje.



Laudêmio… 2022… Família imperial… a gente é um povo muito lascado mesmo. — ElianA Alves Cruz (@cruz_elianalves) February 16, 2022





