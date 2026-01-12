Professora toma posse em concurso de Roraima vestida de noiva e viraliza

247 - Vestida de noiva, com direito a véu e vestido branco, a pedagoga Nayra Saldanha, de 50 anos, chamou a atenção ao tomar posse em um concurso público estadual da educação em Roraima. O gesto inusitado marcou a realização de uma promessa pessoal e transformou a cerimônia oficial em um símbolo de compromisso com a profissão. A história foi revelada pelo g1.

A posse ocorreu no dia 5 de janeiro, na Secretaria de Educação e Desporto (Seed), em Boa Vista, durante a nomeação de 68 novos professores da rede estadual. Assim que assinou o termo, Nayra comparou a aprovação no concurso a uma união definitiva, arrancando sorrisos dos presentes. “Até que a morte nos separe”, brincou, em alusão à tradicional frase usada em cerimônias de casamento.

Em entrevista, a pedagoga resumiu o significado do momento com uma frase que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. “Casei com a educação”, afirmou. O vídeo que mostra Nayra entrando na cerimônia vestida de noiva ultrapassou 50 mil visualizações e provocou uma onda de comentários de apoio e admiração.

Formada em pedagogia desde 2013, Nayra aguardava a nomeação desde 2021, quando foi aprovada no concurso estadual. Em 2022, chegou a assumir um cargo no município de Pacaraima, no interior do estado, mas guardou a promessa para o dia em que fosse efetivada pelo governo estadual. O vestido de noiva, segundo ela, representava um sonho antigo que a vida não permitiu realizar nos moldes tradicionais.

“O sonho dela sempre foi casar, mas a vida tomou outros rumos”, contou a própria professora, ao lembrar da promessa feita há cerca de cinco anos, durante um aniversário em família. “Falei que no dia em que tomasse posse no concurso do estado, entraria vestida de noiva. Todo mundo riu, mas disse que eles iam ver”.

A preparação para o grande dia começou poucas semanas antes da posse. Convocada oficialmente em 4 de dezembro de 2025, Nayra se deslocou de Pacaraima para Boa Vista no fim do mês para cumprir exigências médicas e entregar documentos. No mesmo dia, procurou uma costureira para transformar a ideia em realidade.

“Levei o modelo que tinha em mente, mostrei para ela e expliquei como queria. Ela concordou em fazer. Tirou minhas medidas e disse que pediria os tecidos para que, no dia seguinte, eu pudesse experimentar”, relatou. Após passar as festas de fim de ano com a família em São João da Baliza, onde se formou pedagoga, retornou à capital e encontrou o vestido pronto.

“Fui à casa dela, provei, ficou certinho e levei para casa. Comprei o sapato e fiquei muito empolgada com a posse. Eu amei o vestido, achei que ficou muito bonito em mim e me senti realizada como noiva”, contou.

No dia da cerimônia, Nayra foi ajudada pela mãe e pela filha na produção. A escolha do figurino gerou curiosidade entre colegas e servidores. “Quando cheguei [para a posse], ainda perguntaram se daria tempo de sair dali para o casamento. Eu respondi: ‘Não, eu já estou no meu casamento. O meu casamento é com o meu concurso’”.

Mãe de três filhos adultos — um de 31 anos e duas de 27 e 20 —, Nayra relembra que passou cerca de uma década trabalhando como professora temporária na rede pública, principalmente na área de artes. A instabilidade dos contratos e as constantes mudanças de cidade marcaram sua trajetória profissional.

“Passei por muitas dificuldades. Trabalhei como seletiva [temporária], no fim do ano era demitida. Sofri muito para criar meus filhos, mas nunca deixei de buscar meus objetivos”, afirmou.

Com a efetivação no cargo, a professora diz que inicia uma nova fase da vida. A principal meta agora é conquistar a casa própria e se estabelecer definitivamente em Boa Vista, onde pretende construir uma rotina mais estável. Nayra ainda aguarda a definição da escola onde irá atuar.

“Espero fazer um bom trabalho com meus alunos. Gosto muito da minha profissão e quero levar a arte como aprendizado para um mundo melhor”, destacou.

A cerimônia de posse também marcou o encerramento oficial de dois concursos públicos da educação em Roraima: o da Educação Básica e o da Educação Escolar Indígena. Atualmente, a rede estadual conta com 1.797 docentes efetivos, sendo 1.007 da Educação Básica e 790 da Educação Escolar Indígena.