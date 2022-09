Quanto Claudia Raia faturou em anúncio patrocinado da terceira gravidez

Apoie o 247

247 - Claudia Raia anunciou ontem nas redes sociais que está grávida do terceiro filho — o primeiro com o marido, Jarbas Homem de Mello — aos 55 anos. As informações são do portal Splash.

A atriz fez o anúncio por meio de uma postagem patrocinada com a marca Clear Blue, e esta coluna de Splash descobriu o valor que a estrela da TV faturou pela publicidade.

De acordo com a reportagem, o post patrocinado de Claudia Raia custou R$ 250 mil para a marca, valor considerado acima do que a empresa está acostumada a pagar para outras famosas, considerando que a notícia era bastante inesperada e poderia trazer grande engajamento. O teste mostrado por Claudia no anúncio custa R$ 50,00 em média nas farmácias. Ela faturou o equivalente a 5 mil testes vendidos.

A aposta funcionou: a postagem conquistou mais de 1 milhão de likes em 20 horas, e ultrapassa 30 mil comentários.

