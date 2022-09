"Que fim patético": internautas repercutem "pronunciamento à nação" de Ciro Gomes

Internautas também apontaram que pedetista fez grande alarde com seu pronunciamento e ficou no mais do mesmo edit

247 - Internautas reagiram ao "pronunciamento à nação" de Ciro Gomes, realizado na manhã desta segunda-feira (26), anunciado com pompas pelos pedetistas, mas que entregou o mais do mesmo, sem novidade alguma, de acordo com as postagens que repercutiram nas redes.

O discurso serviu para atacar o ex-presidente Lula (PT), a campanha pelo voto útil no petista e para negar que se afastará da disputa eleitoral.

Veja a repercussão:

Gregório Duvivier @gduvivier, o Siro não aceitou bem vc votar em outro candidato, hahahahaha. O Siro pirou mesmo, tá fora de si. pic.twitter.com/EVSMQHmvgq — spaiva50 🚩🚩🚩🚩 (@spaiva50) September 25, 2022

em 2018 eu literalmente dei "voto útil" no ciro no primeiro turno pra bonita chegar em 2022 com essas conversaiada de merda September 26, 2022

O "manifesto a Nação" de Ciro Gomes era só uma extensão do horário eleitoral, sem nenhuma novidade ou declaração que fosse realmente digna de um manifesto.



Minha nossa. — William De Lucca (@delucca) September 26, 2022

O Ciro não desistiu, mas o eleitorado já desistiu dele. — Ricardo Pereira (@ricardope) September 26, 2022

E TAOBOM VE QUE O SIRO SAIU DO ARMARIO DA DIREITA🙏🥰 pic.twitter.com/7SXzQgVsGv — Menina1️⃣7️⃣Patriota🇧🇷🇧🇷 (@MeninaBobinha4) September 25, 2022

E o SBT que chamou até um padre pra selar o casamento entre Bozo e Siro?! pic.twitter.com/vOWW2hIXJc — Lucas¹³ 🚩 (@lucascf00) September 25, 2022





