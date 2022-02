Rafa Kalimann, do BBB, tenta explicar conflito entre Rússia e Ucrânia com erro e distorções e é detonada nas redes

Explicação chamou a atenção dos internautas, que pediram para que a celebridade faça uma live com especialistas no assunto edit

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora do BBB, Rafa Kalimann, usou suas redes sociais para tentar explicar a situação que originou a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas virou alvo de piadas e críticas nas redes.

"Existe a organização que os EUA e muitos países fazem parte que é a OTAN e existiu a URSS que a Rússia fazia parte. Com o tempo a OTAN se mostrou mais eficiente do que a URSS que foi rompida com o fim da guerra fria e muitos países começaram a formar aliança com a OTAN.", disse a influenciadora em uma das postagens.

Existe a organização que os EUA e muitos países fazem parte que é a OTAN e existiu a URSS que a Rússia fazia parte.

Com o tempo a OTAN se mostrou mais eficiente do que a URSS que foi rompida com o fim da guerra fria e muitos países começaram a formar aliança com a OTAN. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 24, 2022

Os internautas logo apontam a confusão de Rafa e pediu para que ela convidasse especialistas no assunto para que explicasse com elementos aprofundados o tema.

Veja a repercussão:



Cheio de especialista postando thread a rodo pra todo mundo retuitar, mas não, a pessoa faz questão de lançar o resumo dela. Aí sai uns absurdos como esse…

Acusar alguém de querer surfar no hype sobre um assunto tão sério é até pesado, mas não vejo outra explicação 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/IkadsojCJm — Sir Luís Amílton (@alleixo) February 24, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A informação é incorreta, então apaga. Você sabe que tem um enorme número de seguidores, deixar a publicação circulando/insistir em repassar informação errada é uma irresponsabilidade enorme com a visibilidade que você tem. — Luana Carvalho - LUA (@Luacrvlh) February 24, 2022









eficiente em que, minha comadre? em destruir país e matar gente? pq é só isso que a OTAN faz. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 24, 2022

Rafa, quando a gente não sabe alguma coisa, é melhor só procurar pela informação e não sair fazendo resumo do que leu. Até mesmo pq resumos devem ser publicados por quem tem propriedade no assunto.



Vc (e nem ninguém) precisa opinar sobre tudo o que acontece. — Giovana #NAOAPEC32 (@giovanak30) February 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE