Rafa Kalimann e Caio Castro são criticados após compartilharem vídeo de pastor pregando contra relacionamentos homoafetivos

No vídeo, o pastor Cláudio Duarte se posiciona contra o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo edit

247 - Os atores Rafa Kalimann e Caio Castro foram criticados por internautas e se tornaram assunto mais comentado na rede social Twitter na madrugada deste domingo (31), após compartilharem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que se posiciona contra o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.

No vídeo, o pastor afirma: “Não, eu não sou a favor. Por mais, eu respeito. Eu tenho as minhas convicções”. Após a repercussão negativa, Rafa Kalimann apagou a publicação de seu Instagram e se pronunciou sobre o assunto no Twitter.

“Oi tt. Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt’s por conta de religião, pra de uma vez por todas isso para de uma vez por todas isso parar”, explicou ela.

“Sinto muito se ofendi, e se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos (jamais!!!). Apaguei depois de ver que estavam levando como uma opinião minha, e está longe de ser. Muito pelo contrário”, completou.

Já Castro não apagou o vídeo e nem se desculpou pela postagem.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.