Regina Duarte viraliza e internautas levantam suspeita sobre saúde mental da atriz: "não está nada bem" (vídeo)

247 - Gestos e postura de Regina Duarte em um vídeo pró-Bolsonaro, que viralizou nas redes sociais, chamaram a atenção dos internautas, que inclusive questionaram a saúde mental da extremista.

O deputado Alexandre Frota comentou: “Coitada da Regina não se recuperou até hoje, eu sinto muito, e pior está agindo ainda como uma menina de 10 anos que acredita no ‘Pum do Palhaço’, triste ver isso. Um erro de uma das maiores atrizes do Brasil. Bolsonaro te enganou, te usou e te chutou”.

“Parece uma personagem louca de novela mas é só a Regina Duarte sendo louca na vida real”, disse outro internauta.

"Regina Duarte com aspectos de esquizofrenia acariciando o adesivo de jair bolsonaro no carro", apontou outro usuário do Twitter.

parece uma personagem louca de novela mas é só a Regina Duarte sendo louca na vida real pic.twitter.com/1O8Ywxjx7D October 26, 2022

