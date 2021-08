Renan tatua rosto do pai e o homenageia com música do Gabriel o Pensador, opositor de Bolsonaro

247 - Jair Renan Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (30) para anunciar que tatuou o rosto do pai em seu braço. O desenho foi feito em um estúdio de tatuagem de Brasília. A reportagem é do portal Estado de Minas.

Junto das imagens, Renan ainda compartilhou o trecho da música de Gabriel O Pensador, chamada 'Muito Orgulho, Meu Pai'. 'Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser', diz um dos versos citados pelo jovem.

Em julho, há cerca de um mês, o cantor brasileiro lançou a canção 'Patriota Comunista', carregada de críticas a Jair Bolsonaro e sua gestão durante a pandemia do coronavírus.

A homenagem de Renan ao pai foi feita cerca de um dia depois dele participar de uma festa clandestina com cerca de mil pessoas que foi interditada pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia, na noite deste sábado (28). Na cidade, eventos sociais e corporativos estão autorizados, desde que respeitem o limite de 250 pessoas. Também está vetado o uso de pista de dança nos locais.





Saiba mais

Jair Renan Bolsonaro, o filho '04' de Jair Bolsonaro, e sua mãe, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher do presidente, são desde junho deste ano os mais novos moradores de uma casa no Lago Sul de Brasília. O imóvel, avaliado em R$ 3,2 milhões, fica a quatro minutos da ponte JK, uma das áreas mais nobres e valorizadas da capital. O alguel da casa é estimado em, no mínimo, R$ 14 mil por mês, mas Valle assegura pagar apenas R$ 8 mil. Como em tudo o que envolve o clã Bolsonaro, a operação de mudança é, no mínimo, estranha.

A advogada mãe de Jair Renan trabalha no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF), onde recebe R$ 8.100,00 -cem reais a mais que o aluguel. Ela assesgurou aos jornalistas Letícia Casado e Rafael Moraes Moura de Veja que sobrevive , "com renda de outros imóveis que ela possui no Rio de Janeiro" e garantiu que o aluguel é muito menor que o valor de mercado porque "fiz o trato com o locador de fazer pequenas melhorias".

