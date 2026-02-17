Roberta Miranda paga R$ 800 por pipocas no carnaval do Recife e emociona vendedora que viralizou nas redes (vídeo)

247 - A passagem de Roberta Miranda pelo carnaval do Recife ganhou repercussão nacional após a artista pagar R$ 800 por cerca de 12 pacotes de pipoca a uma ambulante e distribuir os produtos gratuitamente a foliões.

O episódio aconteceu na noite da sexta-feira (13), na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, um dos principais polos da folia na capital pernambucana. O vídeo foi publicado no Instagram da cantora no domingo (15) e, até a publicação da reportagem original, já ultrapassava 8,8 milhões de visualizações.

Nas imagens, a artista aborda a jovem vendedora Isabela Ferreira, de 25 anos, e pergunta o valor de cada pacote de pipoca. Ao ouvir que custava R$ 5, a cantora decide comprar toda a mercadoria disponível e começa a distribuir os pacotes ao público que acompanhava a movimentação no local.

A comerciante contou que ficou em choque com a atitude. “Eu não estava acreditando. Roberta perguntou quantas pipocas ela tinha que pagar e eu estava desnorteada da cabeça. Ela perguntou se R$ 50 dava e eu disse que sim, mas ela puxou uma nota de R$ 200. Nessa hora, não acreditei, achei que estava sonhando, que iria acordar a qualquer momento. De repente, ela puxou mais uma nota de R$ 200. Então, comecei a tremer e chorar”, relembra a vendedora.

De acordo com G1, moradora do bairro Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, Isabela trabalha vendendo pipoca desde a infância. Segundo ela, o encontro aconteceu por acaso, quando seguia para repor o estoque. “Eu estava indo repor meus pacotes de pipoca, quando Roberta [Miranda] estava gravando para as redes sociais dela. E aí a gente se olhou. E quando a Roberta Miranda olha para você, ela enxerga sua alma. [...] É muito estranho, porque, agora, todo mundo me reconhece. Pedem pra tirar foto e dizem 'ah, é a menina do vídeo de Roberta Miranda!', é muito emocionante”, conta.

A quantia recebida, afirma Isabela, já tem destino certo. "Com esse dinheiro eu vou conseguir comprar um fogão novo. O meu atual é de terceira mão", explica.

Estudante de Letras, bolsista integral de uma universidade particular pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), a jovem diz que encara o gesto como um incentivo para seguir adiante.

“Ela é incrível. Uma pessoa muito humana e consciente, sem palavras para descrever. Se Deus quiser, vou me formar em 2027. [...] Tenho o desejo mais genuíno de ser professora de escola pública e poder contribuir no crescimento de outros jovens, como eu", completa.

No dia seguinte ao encontro, Roberta Miranda participou do desfile do tradicional Galo da Madrugada, sendo celebrada no trio comandado por Nena Queiroga. “Vamos reverenciar nossa majestade”, anunciou Nena antes de a cantora interpretar “Majestade Sabiá”, um de seus maiores sucessos.