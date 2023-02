Rodrigo Bocardi explode no Twitter após resgate de vídeo do apresentador cometendo racismo estrutural

Apoie o 247

247 - Um vídeo de 2020 apontando uma situação com Rodrigo Bocardi, no Bom Dia São Paulo, voltou a circular nas redes e o global foi novamente acusado de cometer racismo estrutural.

Naquela ocasião, o jornalista perguntou para um rapaz negro, chamado Leonel, que esperava o trem para ir ao clube Pinheiros, se ele era catador de bolinhas de tênis no local. O rapaz respondeu: "Não, não. Eu sou atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático", disse. O apresentador, que joga tênis no local rebateu: "E eu tava achando que eram meus parceiros que me ajudam nas partidas;, disse.

O jornalista foi criticado na época por conta da postura e se retratou.

