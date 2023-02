Rodrigo Faro é acusado de humilhar funcionária e gera revolta nas redes (vídeo)

Apoie o 247

247 - Rodrigo Faro gerou revolta nas redes sociais após repreender uma funcionária de Viih Tube durante a gravação do quadro Deu a Louca no Faro, com a "influenciadora" e o companheiro dela, Eliezer.

Reportagem do portal Metrópoles explica que, em determinado momento, a mulher, identificada apenas como Sueli, invade a gravação para entregar flores para Viih Tube, que está grávida. Faro se irrita, imita os trejeitos da empregada doméstica e dispara: “Legal que ela entra no meio da gravação…”, diz ele visivelmente irritado.

Apesar de ser tudo uma “brincadeira”, já que a ideia do quadro é armar uma situação para testar os limites dos famosos, o público não gostou nada de ver o apresentador constranger Sueli.

