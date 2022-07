Saiba qual foi a frase que fez Roberto Carlos perder as estribeiras no palco e mandar fã "calar a boca"

Apoie o 247

247 - "Mas a minha mãe tá aqui, hein! Ela quer casar contigo!". Foi a esse grito de um fã que Roberto Carlos respondeu mandando ele calar a boca. O caso aconteceu na quarta-feira (13) no Qualistage, no Rio de Janeiro. A reportagem é do portal G1.

A reportagem com outra pessoa que estava na plateia, que ajudou a explicar o episódio e enviou o vídeo que ele fez de outro ângulo. Ele cortou o momento em que Roberto Carlos começa a xingar, pois disse que é fã do cantor e não quer mostrar o ídolo falando palavrão. Veja acima.

Abaixo, veja o vídeo que mostra o momento completo em que o cantor perde a paciência. Neste vídeo, a fala não fica tão compreensível, mas é possível identificar que é o mesmo grito, logo antes de o cantor mandar a pessoa calar a boca.

O fã que enviou o vídeo com o grito mais claro e explicou o caso se chama Hildo Brito. Ele diz que já viu mais de cem shows de Roberto Carlos. "Eu estava lá e foi bem atrás de mim que esse bobão veio gritar."

"A galera que já conhece e está acostumada as ir nos shows sabe muito bem que a hora de ir para o palco para pegar a sua sonhada rosa é na hora que ele canta 'Como é grande meu amor por você'. Faz muito tempo que é assim. Roberto já ficou chateado porque foram todos para a frente do palco na música 'Cavalgada'", ele conta.

"Então mulheres mal-educadas e histéricas já começaram a gritar atrapalhando o Roberto, e isso deixou ele nervoso e muito chateado. Ele deu um 'esporro' de leve", conta.

Segundo o assessor do cantor, ele disse neste momento: "Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio."

Hildo continua o relato: "Chegou a hora de cantar 'Como é grande o meu amor por você', ele começa a cantar, eu falo umas palavras bonitas para ele. Ele responde com aquele gesto que todos conhecemos..."

"Uns 10 segundos depois, aparece esse bobão gritando muito alto dizendo que a mãe dele estava ali e que o Roberto tinha que dar um beijo nela. Foi aí que o Roberto se irritou com razão, porque atrapalhou, desconcentrou ele", diz Hildo

O fã ainda diz que Roberto Carlos entrou "de cara fechada" para cantar a última música, "Jesus Cristo". Ele afirma que o cantor relutou em dar as rosas para as pessoas que estavam perto do lugar em que ele estava.

